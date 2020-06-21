Орловский суд объяснил, почему в магазин надо ходить с паспортом

В Дмитровске местного жителя наказали за то, что у него не было при себе документов.

Как сообщает Дмитровский районный суд, местный житель был привлечен к административной ответственности. Его признали виновным в нарушении правил поведения при введении режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

Примечательно, что речь в судебном процессе шла не о нарушении обязательного режима самоизоляции или масочного режима, при котором необходимо носить средства индивидуальной защиты дыхания. Впрочем, нарушение было допущено 5 мая, когда масочный режим в Орловской области еще не действовал.

Оно выразилось в том, что данный гражданин, находясь возле магазина «Пятерочка» в Дмитровске, «не имел при себе и не предъявил по требованию уполномоченного должностного лица документ, удостоверяющий личность».

Его дело дошло до суда лишь через полтора месяца. Отсутствие паспорта было сочтено нарушением правил поведения, утвержденных постановлением правительства Российской Федерации от 2 апреля 2020 года и обязательных для исполнения гражданами и организациями в условиях режима повышенной готовности. Впрочем, мужчине повезло – штрафовать его не стали, а наказали предупреждением.

ИА «Орелград»