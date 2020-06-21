Под Орлом надолго посадили водителя, прокатившегося без прав

Приговор по делу о нарушении ПДД вынес Ливенский районный суд.

Подсудимый, житель Должанского района, ранее уже имел проблемы с законом. Так, его судили за пьяную езду и наказали 300 часами обязательных работ с лишением водительских прав на 3 года. Кроме того, он был судим по статье «Угроза убийством».

В очередной раз в руки полиции мужчина попался в ноябре прошлого года. Глубокой ночью сотрудники ДПС остановили для проверки автомобиль, за рулем которого находился подсудимый. Поскольку срок лишения его водительского удостоверения на тот момент еще не истек, садиться за руль он не имел права.

Более того, оказалось, что водитель был нетрезв. Согласно акту освидетельствования на состояние алкогольного опьянения, содержание этилового спирта в выдыхаемом им воздухе составило 1,429 мг/л при допустимых 0,16 мг/л.

Мужчина признал свою вину полностью и заявил ходатайство о рассмотрении уголовного дела в особом порядке. Ему было назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 11 месяцев с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на 3 года. Срок он будет отбывать в исправительной колонии общего режима.

ИА «Орелград»