Под Орлом обнаружили «нелегальную» лабораторию

Орловская лаборатория проводила исследования зерна без аккредитации.

Управление Россельхознадзора по Орловской и Курской областям направило в Федеральную службу по аккредитации (Росаккредитация) письмо с просьбой принять меры реагирования в отношении неправомерных действий Свердловской межрайонной ветеринарной лаборатории. В ведомстве считают, что она без аккредитации проводила исследования зерна.

«С начала 2020 года выявлены многократные факты недостоверного декларирования продукции по причине использования результатов исследований, проведенных в неаккредитованной лаборатории, — пояснили в ТУ Россельхознадзора. — В частности, было установлено шесть случаев проведения Свердловской межрайонной ветеринарной лабораторией исследований на содержание в зерне пестицидов, которые отсутствуют в области аккредитации указанного учреждения».

Отметим, что такие исследования необходимы в случае, если кто-то хочет продать зерно. По итогам испытаний, если они дают положительный результат, на основании их протоколов оформляется декларация о соответствии продукции требованиям качества. То есть зерно признается безопасным.

Такие испытания могут проводиться только аккредитованной лабораторией, включенной в Единый реестр органов по сертификации и испытательных лабораторий (центров) ЕАЭС. В данном случае это оказалось не так.

«В рамках мер реагирования управлением Россельхознадзора были выданы предписания о прекращении действия шести деклараций о соответствии, оформленных на 18 тысяч тонн зерна пшеницы, ячменя и овса, — отметили в ведомстве. — В настоящее время действие деклараций отменено».

Кроме того, в отношении всех юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, допустивших нарушения требований технического регламента, возбуждены дела об административных правонарушениях.

«Согласно поступившей из Росаккредитации информации, на сегодняшний день лабораторией проведены корректирующие действия по отзыву у заказчиков неправомерно выданных протоколов испытания», — добавили в ТУ Россельхознадзора.

ИА «Орелград»