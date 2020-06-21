Под Орлом отпущенный грабитель через 40 минут совершил еще одно ограбление

Поставлена точка в уголовном деле о нападениях на женщин.

Вступил в законную силу обвинительный приговор Орловского районного суда, вынесенный в отношении местного жителя. Ранее этот мужчина отбывал срок за убийство, но был освобожден условно-досрочно. Как показали дальнейшие события, исправительная колония его не исправила.

В течение всего одного часа возле остановки общественного транспорта «Пруды» сред белого дня он ограбил двух женщин. Согласно показаниям самого подсудимого, которые он дал на предварительном следствии, на преступление он решился, поскольку ему срочно требовались деньги.

Около 14 часов 30 минут он увидел идущую от остановки незнакомую ему женщину. Грабитель отправился вслед за ней. Примерно в 300 метрах от остановки он ее догнал, повалил на землю, одной рукой закрыл ей рот, а другой схватил ее руки. Он хотел подавить волю к сопротивлению. Но женщина вырвалась и закричала, призывая на помощь. Тогда грабитель схватил лежавшую на земле сумочку и бросился бежать.

Примерно через 500 метров его догнал автомобиль, из которого вышли двое мужчин. Они отобрали у него сумку и подвели его к потерпевшей. Женщина проверила содержимое, убедилась в том, что ничего не пропало. После этого грабителя отпустили, хотя делать этого не стоило.

Так как первое ограбление оказалось неудачным, злоумышленник решил повторить попытку. Через 40 минут он вернулся на ту же остановку. Действовал по тому же сценарию. Увидев идущую от остановки женщину, он последовал за ней, догнал, напал на нее и отобрал сумку и пакет с продуктами. Женщина попросила его отдать ей хотя бы документы.

Грабитель проявил «милость». Он передал ей сумочку, из которой потерпевшая вынула документы. Деньги и продукты мужчина забрал себе. Кстати, его добыча составила всего 350 рублей наличными. На эти деньги он купил себе пива. Пакет с продуктами отдал своей сожительнице, соврав ей, что деньги на них заработал. Примерно в 19 часов к нему домой приехали сотрудники полиции. Поняв, в чем дело, он сразу признался и написал явку с повинной.

По совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний подсудимому было назначено 5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

ИА «Орелград»