Под Орлом у мужчины изъяли более 4 кг каннабиса

Амчанин хранил наркотики в пакетах, бочках, бутылках и контейнерах.

Приговор по уголовному делу о незаконном приобретении, изготовлении и хранении наркотических средств в крупном размере рассмотрел Мценский районный суд. Было установлено, что в сентябре прошлого года он отправился в деревню Крыцино Мценского района.

Там мужчина обнаружил 17 дикорастущих растений рода «Конопля». Он прекрасно знал, что из этого растения можно изготовить марихуану. Мужчина собрал урожай и отвез его в Мценск. У него имеется гараж в одном из местных кооперативов. В этом гараже он и изготовил каннабис.

В общей сложности сотрудники полиции изъяли у него около 4,24 килограмма марихуаны. Наркотика было так много, что мужчине пришлось изыскивать места для его хранения. Полицейские нашли каннабис в бочках, полимерных пакетах, стеклянных банках, бутылках и в металлическом контейнере.

Все это «богатство» было обнаружено в январе 2020 года в ходе проведения оперативно-розыскного мероприятия «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств». Подсудимый вину признал в полном объеме. Его приговорили к 3 годам лишения свободы условно. Испытательный срок, в течение которого он должен доказать свое исправление, составит 2 года. Суд также обязал его пройти медико-реабилитационный курс у врача-нарколога.

ИА «Орелград»