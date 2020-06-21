В Орле девушка обокрала подругу ради шопинга

Приговор по удивительному делу о краже вынес Железнодорожный райсуд.

Жительница Орла предстала перед судом по обвинению в краже чужого имущества. Жертвой преступления стала ее собственная подруга. Девушка гостила у нее дома. На нижней полке кухонного шкафа она увидела кредитную банковскую карту, «на которой имелось обозначение о возможности ее использования без ввода пин-кода».

Прихватив эту карту, она ушла из квартиры и устроила себе настоящий шопинг. Первым делом отправилась в бутик одежды, где купила футболку и шорты, оплатив товар бесконтактным способом при помощи похищенной карты.

Она бродила по магазинам в течение всего дня. В другом бутике купила браслет, затем перешла в следующий магазин и приобрела позолоченные серьги и кольцо. В следующей торговой точке купила кофту, кроссовки и рюкзак.

Несколько раз она заходила в продуктовые магазины, где приобретала товары, чтобы подкрепиться. Зашла и в салон сотовой связи, обновив там чехол для своего мобильника и купив гарнитуру. Если сумма покупки превышала 1000 рублей, девушка убеждала продавцов в том, что забыла пин-код своей карты. Они разрешали ей оплатить товар несколькими платежами.

Кстати, именно по этим платежам девушку и вычислили. Ее покупки были зафиксированы с точностью до секунды. Чеки из магазинов стали вещественными доказательствами. Суд признал подсудимую виновной и приговорил ее к 1 году и 6 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.

ИА «Орелград»