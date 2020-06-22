Банкротство орловского МУПа отложили до конца года

Орловский райцентр может остаться без муниципальной аптеки.

Арбитражный суд Орловской области рассмотрел дело о банкротстве муниципального унитарного предприятия «Аптека №30», расположенного в райцентре Хомутово. В его рамках было рассмотрено ходатайство конкурсного управляющего. Он просил арбитражный суд продлить срок конкурсного производства в отношении предприятия-должника на шесть месяцев.

Как следует из материалов дела, заявление о банкротстве было подано еще в июне 2018 года. Его подало физлицо, выступившее в качестве кредитора. В августе того же года в отношении аптеки была введена процедура наблюдения, а в декабре 2018-го МУП признали несостоятельным. Тогда же в отношении него было открыто конкурсное производство.

Из представленных конкурсным управляющим документов следует, что он провел инвентаризацию имущества с привлечением независимого оценщика. Отчет об оценке рыночной стоимости недвижимого имущества, принадлежащего МУП «Аптека №30» на праве хозяйственного ведения был подготовлен в мае прошлого года. Учитывая, что должник является унитарным предприятием, он был направлен в МТУ Росимущества в Тульской. Рязанской и Орловской областях.

Согласно заключению этого ведомства, отчет не соответствовал требованиям оценочного законодательства Российской Федерации и федеральных стандартов оценки. Поэтому он был направлен оценщику на доработку. После внесения поправок было получено положительное заключение.

Затем началась реализация имущества аптеки. Первые и вторые торги, назначенные на ноябрь 2019 года и на апрель 2020 года, были признаны несостоявшимися. Теперь конкурсный управляющий проводит торги путем публичного предложения. Словом, имущество МУПа пока не реализовано. С учетом этого арбитраж продлил срок конкурсного производства в отношении муниципального унитарного предприятия «Аптека №30» до декабря 2020 года.

ИА «Орелград»