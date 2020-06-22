Орловцы жалуются на заросли в центре города

Бульвар Победы и Городской парк утопают в сорняках.

Жители Орла делятся в Сети фотографиями центра города, заросшего сорняками. Так, журналист Екатерина Глазкова выложила на своей странице в соцсети фотографию городского парка, газоны которого «украшены» травой по пояс.

— Аттракционы, которые Ленина видели, это, конечно, не здорово. Их не будет теперь, убрали предпринимателей отсюда. А вот бурьян по пояс в городском парке — это то, что надо. Современно, экологично и недорого, — подписала снимок Глазкова.

А в одном из орловских пабликов «ВКонтакте» появились фотографии бульвара Победы с неухоженными клумбами и колючками на газонах.

— Немного о хозяевах города. Эти фотографии говорят сами за себя. Если кто не узнал место – это Бульвар Победы. И клумбы, на которых должны расти цветы. В таком виде бульвар «встретил» День России, «встречает» День памяти и скорби, парад в честь юбилея победы в Великой Отечественной войне. Российские флаги в зарослях сорняков по соседству с облезлой поломанной скамейкой смотрятся очень символично. И все это – в год юбилея нашей Великой победы на бульваре Победы — в центре города, рядом с областной и городской администрациями, — подписала фотографии анонимный автор, уточнив, что отправила снимки в городскую администрацию.

Примечательно, что фото сорняков на бульваре датированы 20 июня. Именно в этот день, по сообщению мэрии, в городе провели субботник. Из сообщений пресс-служб облсовета и администрации Орла известно, что участники скосили траву в сквере «Дворянское гнездо» и парке «Разградский». Ликвидированы ли заросли на бульваре Победы и в Городском парке, не указано.

ИА «Орелград»