Орловцы жалуются на заросли в центре города

22.6.2020 | 9:43 Новости, Общество

Читайте нас в Telegram

Бульвар Победы и Городской парк утопают в сорняках.

Жители Орла делятся в Сети фотографиями центра города, заросшего сорняками. Так, журналист Екатерина Глазкова выложила на своей странице в соцсети фотографию городского парка, газоны которого «украшены» травой по пояс.

Аттракционы, которые Ленина видели, это, конечно, не здорово. Их не будет теперь, убрали предпринимателей отсюда. А вот бурьян по пояс в городском парке — это то, что надо. Современно, экологично и недорого, — подписала снимок Глазкова.

А в одном из орловских пабликов «ВКонтакте» появились фотографии бульвара Победы с неухоженными клумбами и колючками на газонах.

— Немного о хозяевах города. Эти фотографии говорят сами за себя. Если кто не узнал место – это Бульвар Победы. И клумбы, на которых должны расти цветы. В таком виде бульвар «встретил» День России, «встречает» День памяти и скорби, парад в честь юбилея победы в Великой Отечественной войне. Российские флаги в зарослях сорняков по соседству с облезлой поломанной скамейкой смотрятся очень символично. И все это – в год юбилея нашей Великой победы на бульваре Победы — в центре города, рядом с областной и городской администрациями, — подписала фотографии анонимный автор, уточнив, что отправила снимки в городскую администрацию.

Примечательно, что фото сорняков на бульваре датированы 20 июня. Именно в этот день, по сообщению мэрии, в городе провели субботник. Из сообщений пресс-служб облсовета и администрации Орла известно, что участники скосили траву в сквере «Дворянское гнездо» и парке «Разградский». Ликвидированы ли заросли на бульваре Победы и в Городском парке, не указано.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2020 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования