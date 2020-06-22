Орловский врач признала опасность плебисцита и удостоилась ордена от Путина

22.6.2020 | 9:27 Важное, Медицина, Новости

Читайте нас в Telegram

Виктория Адоньева получила ордена Пирогова за вклад в борьбу с коронавирусом

Главный внештатный инфекционист Орловской области Виктория Адоньева награждена орденом Пирогова за вклад в борьбу с коронавирусом. Указ об этом подписал президент Владимир Путин.

Вместе с Адоньевой орден получили еще три орловских врача — Михаил Волчков, Инесса Гагина и Владимир Катырин. Кроме того, еще одну награду — медаль Луки Крымского — вручили старшей медсестре Людмиле Рождественской.

На прошлой неделе в интервью Виктория Адоньева заявила, что количество заболевших коронавирусом в Орловской области растет, а «плато не будет». Также она выразила недоумение по поводу снятия ограничений в регионе. Особо медик отметила, что число больных наверняка вырастет после голосования по Конституции, запланированного на 1 июля: «Пусть голосуют, кто хочет, но в городе больше коек нет».

Проверку высказывания Адоньевой начали в прокуратуре Орловской области. Позже она сама заявила, что имела в виду только больницу им. Боткина, а голосование «при соблюдении необходимых мер безопасности никому не повредит». Слова о нехватке коек опровергли губернатор Андрей Клычков, которому после интервью позвонили из АП, и глава облздрава Иван Залогин.

Путин учредил орден Пирогова и медаль Луки Крымского на прошлой неделе — специально для людей, которые борются с коронавирусом.

ИА «Орелград»

 

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2020 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования