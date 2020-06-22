Орловский врач признала опасность плебисцита и удостоилась ордена от Путина

Виктория Адоньева получила ордена Пирогова за вклад в борьбу с коронавирусом

Главный внештатный инфекционист Орловской области Виктория Адоньева награждена орденом Пирогова за вклад в борьбу с коронавирусом. Указ об этом подписал президент Владимир Путин.

Вместе с Адоньевой орден получили еще три орловских врача — Михаил Волчков, Инесса Гагина и Владимир Катырин. Кроме того, еще одну награду — медаль Луки Крымского — вручили старшей медсестре Людмиле Рождественской.

На прошлой неделе в интервью Виктория Адоньева заявила, что количество заболевших коронавирусом в Орловской области растет, а «плато не будет». Также она выразила недоумение по поводу снятия ограничений в регионе. Особо медик отметила, что число больных наверняка вырастет после голосования по Конституции, запланированного на 1 июля: «Пусть голосуют, кто хочет, но в городе больше коек нет».

Проверку высказывания Адоньевой начали в прокуратуре Орловской области. Позже она сама заявила, что имела в виду только больницу им. Боткина, а голосование «при соблюдении необходимых мер безопасности никому не повредит». Слова о нехватке коек опровергли губернатор Андрей Клычков, которому после интервью позвонили из АП, и глава облздрава Иван Залогин.

Путин учредил орден Пирогова и медаль Луки Крымского на прошлой неделе — специально для людей, которые борются с коронавирусом.

ИА «Орелград»