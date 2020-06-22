Орлу одолжат «электронные урны» для выборов в горсовет

Облизбирком разрешил городу использовать КОИБы.

Избирательная комиссия Орловской области приняла решение об использовании технических средств подсчета голосов – комплексов обработки избирательных бюллетеней (КОИБ) при проведении выборов в Орловский городской Совет народных депутатов шестого созыва.

Напомним, в этом году единый день голосования приходится на 13 сентября 2020 года.

Решение было принято на основании обращения муниципальной избирательной комиссии города Орла. Соответствующее письмо датировано 19 июня. Всего муниципальному избиркому планируется передать 66 комплексов КОИБ. В простонародье их называют «электронными урнами».

Перечень избирательных участков, на которых при голосовании они будут использоваться, еще не готов, его должны составить не позднее 13 августа. Избирательная комиссия Орловской области также предписала муниципальному избиркому представить отчет о результатах использования КОИБ на выборах, в течение пяти дней после единого дня голосования, и возвратить комплексы в полной комплектации и исправном состоянии не позднее 16 сентября 2020 года.

Расходы, связанные с доставкой, подготовкой и использованием КОИБ при подготовке и проведении выборов депутатов Орловского горсовета, будут оплачены за бюджетный счет.

ИА «Орелград»