Под Орлом мужчина разобрался с обидчиком при помощи биты

22.6.2020 | 7:00 Новости, Происшествия

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Суд надолго отправил «бейсболиста» в исправительную колонию.

Обвинительный приговор по делу об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью потерпевшего рассмотрел Урицкий районный суд. Перед ним предстал местный житель, который использовал для разрешения возникшего конфликта бейсбольную биту.

Как следует из материалов дела, инцидент произошел в августе 2019 года в поселке Нарышкино. Трое приятелей несколько часов совместно распивали спиртные напитки в гараже. Один из них начал насмехаться над подсудимым, вспоминая его криминальное прошлое. Дело в том, что мужчина ранее был судим и отбыл срок.

Он посчитал, что приятель унизил его, и затаил обиду. Около 22 часов вечера двое собутыльников вышли из гаража и отправились в туалет. Третий схватил бейсбольную биту и бросился за ними. Он подошел к обидчику со спины и один раз с силой ударил его по голове, после чего убежал, а биту по дороге выбросил в кусты.

Потерпевший получил тяжелую черепно-мозговую травму, которую медики признали опасной для жизни. Подсудимый виновным себя признал, но в суде от дачи показаний отказался. Поэтому были использованы показания, которые он дал на стадии расследования. Кроме того, были допрошены свидетели.

Вина была установлена. Подсудимому назначено наказание в виде лишения свободы на 4 года с последующим ограничением свободы на 1 год. Отбывать свой очередной срок он будет в исправительной колонии строгого режима. «Бейсболист» был взят под стражу в зале суда.

ИА «Орелград»

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