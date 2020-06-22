Под Орлом вора-безбожника нашли по следам от телеги

Пьяный мужчина решил поживиться в соседнем селе.

В воскресенье, 21 июня полицейские сообщили о раскрытии кражи из летнего домика в Колпнянском районе. Большого труда найти преступника им не составило: вор в буквальном смысле наследил на месте преступления.

Как рассказали в пресс-службе УМВД, с заявлением о краже обратилась местная жительница, которая приехала на лето в деревенский домик. Она обнаружила взломанную дверь и пропажу домашней утвари, в основном – металлической посуды и инструментов, а также четырех икон. Стоимость украденного женщина оценила в 15 тысяч рублей.

Приехавшие на место полицейские выяснили, что злоумышленник проник в дом, сломав навесной замок. Возле дома были видны следы от телеги. Благодаря им найти подозреваемого не составило труда. Им оказался 60-летний житель соседней деревни. Украденное имущество обнаружили у него во дворе.

Мужчина уже признал вину и рассказал, что однажды ночью выпил и отправился на лошади, запряженной в телегу, в соседний населенный пункт, где и пробрался в пустой дом, забрав все, что приглянулось.

Сейчас подозреваемый находится под подпиской о невыезде. Ведется следствие.

ИА «Орелград»