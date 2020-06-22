Орловщина за месяц потеряла 10 процентов своего производства

Статистики оценили работу промышленных предприятий региона.

В мае 2020 года промышленное производство в Орловской области снизилось на 2 процента по сравнению с маем 2019 года. А по сравнению с апрелем 2020 года показатель сократился на 10 процентов. Такие данные приводит Орелстат.

Если взглянуть на картину в целом по итогам прошедших пяти месяцев, то она выглядит более радужно. По сравнению с прошлым годом индекс промышленного производства составил 101,4 процента. То есть о катастрофе говорить явно пока рано.

Позитивную динамику сохраняют обрабатывающий и сырьевой секторы, в которых индексы производства сложились на уровне 105,6 и 101,6 процента соответственно. Куда хуже дела у поставщиков электрической энергии, газа и пара, у компаний, занимающихся сбором и утилизацией отходов, и водоканалов. В этих отраслях ИПП варьируется от 80,8 до 85,3 процента.

«Треть объема производства обрабатывающего сектора приходилась на долю предприятий, выпускающих пищевые продукты, где индекс производства достиг 118,4 процента, — говорится в сообщении Орелстата. — Стоит отметить, что производство пищевых продуктов в текущем году демонстрирует стабильность и высокий уровень роста. Следующий по значимости — сектор прочей неметаллической минеральной продукции, в котором, сохранив отрицательную тенденцию, индекс производства составил 90,3 процента».

ИА «Орелград»