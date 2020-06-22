Суд в Орле запретил торговлю хамоном

Интернет-торговля западными продуктами признана незаконной.

Как сообщает Орловская транспортная прокуратура, сомнительные сайты были выявлены в Сети в ходе мониторинга общедоступной информации. На этих ресурсах желающим предлагалось дистанционно приобрести хамон (сыровяленый мясной окорок) и различные сыры, произведенные в Испании и Италии.

В надзорном ведомстве напомнили, что страны Евросоюза ввели в отношении России экономические санкции, на что наша страна ответила контрмерами. Одной из них является запрет на ввоз продуктов питания из Европы – из тех стран, которые либо сами ввели санкции, либо присоединились к ним.

«Установлено, что информация, размещенная на сайтах, находилась в свободном доступе и побуждала граждан к совершению правонарушений и способствовала их совершению, нарушая установленный порядок ввоза продовольствия в Россию», — сообщили в Орловской транспортной прокуратуре.

В результате были поданы иски, которые суд удовлетворил. Информация на спорных ресурсах была признана запрещенной для распространения в Российской Федерации. Доступ к данным сайтам по решению орловского суда будет заблокирован.

ИА «Орелград»