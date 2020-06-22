В аварии на объездной пострадали три человека

22.6.2020 | 10:01 Новости, Происшествия

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Стали известны подробности субботнего ДТП

УГИБДД по Орловской области рассказало подробности ДТП, которое случилось вечером 20 июня на объездной Орла на повороте в Лужки. Как уже рассказывал «Орелград», грузовик МАЗ отправил «Опель» в столб.

Госавтоинспекция подтвердила, что грузовик ехал по объездной в сторону Курска. При этом «Опель» двигался ему навстречу и поворачивал налево в Лужки.

В результате ДТП пострадали три пассажира «Опеля» — 36-летний и 40-летний мужчина и 43-летняя женщина. Их госпитализировали.

ИА «Орелград»

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