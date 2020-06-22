В аварии на объездной пострадали три человека

Стали известны подробности субботнего ДТП
УГИБДД по Орловской области рассказало подробности ДТП, которое случилось вечером 20 июня на объездной Орла на повороте в Лужки. Как уже рассказывал «Орелград», грузовик МАЗ отправил «Опель» в столб.
Госавтоинспекция подтвердила, что грузовик ехал по объездной в сторону Курска. При этом «Опель» двигался ему навстречу и поворачивал налево в Лужки.
В результате ДТП пострадали три пассажира «Опеля» — 36-летний и 40-летний мужчина и 43-летняя женщина. Их госпитализировали.
ИА «Орелград»