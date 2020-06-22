В молдавских яблоках нашли калифорнийскую щитовку

Опасный карантинный вредитель был выявлен в ходе экспертизы.

В партии молдавских яблок обнаружен карантинный вредитель. Об этом сообщается на сайте Орловского филиала ФГБУ ЦНМВЛ. Образцы для исследования были отобраны в рамках государственного задания от партии общей массой 20,3 тонны. Их отобрали инспекторы территориального управления Россельхознадзора при проведении карантинного фитосанитарного контроля.

Плоды были направлены в лабораторию. Эксперты провели исследования и идентифицировали карантинный вредный организм — калифорнийскую щитовку. Информация об этом тут же была направлена в ТУ Россельхознадзора по Орловской и Курской областям.

Эксперты отметили, что калифорнийская щитовка паразитирует на плодовых и декоративных культурах, сильно заселяет растение, истощая и даже приводя его к гибели. Пораженные этим вредителем плоды хуже развиваются, медленнее вызревают и часто осыпаются.

При этом ввоз и перемещение по таможенной территории Евразийского экономического Союза плодов и ягод, зараженных карантинными видами щитовок разрешен. Эксперты объясняют это тем, что калифорнийская щитовка имеет карантинное значение только на посадочном и прививочном материале.

ИА «Орелград»