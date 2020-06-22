В Орле должники расстались с 820 млн рублей

Сотни миллионов были взысканы с них принудительно.

В Орловской области в текущем году судебные приставы в пользу взыскателей всех категорий взыскали с должников более 821 миллиона рублей. Это на 50 миллионов больше, чем в 2019 году. Из указанной суммы в бюджетную систему Российской Федерации было взыскано более 281 миллиона рублей. Такие данные привели в региональном управлении ФССП России.

«В результате проведенных исполнительных действий за четыре месяца 2020 года окончено и прекращено более 75 тысяч исполнительных производств, — сообщила Наталия Булгакова, главный специалист по взаимодействию со СМИ УФССП. — При этом необходимо отметить, что 78,8 процента, или 60 тысяч исполнительных производств окончено фактическим исполнением требований исполнительных документов».

В целом в этом году в структурных подразделениях ведомства находилось свыше 300 тысяч исполнительных производств, или примерно на 60 тысяч больше, чем годом ранее. В УФССП отмечают, что значительную их часть составляют производства о взыскании штрафов ГИБДД, кредитной задолженности и налоговых платежей.

«Приоритетными направлениями деятельности управления по-прежнему являются исполнение требований таких социально-значимых исполнительных документов как взыскание алиментов, заработной платы и надзор за деятельностью коллекторских агентств», — добавила Наталия Булгакова.

ИА «Орелград»