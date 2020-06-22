Забег вора от полиции вокруг ТЮЗа попал на видео

Мужчина совершил серию краж в Орле.

В Орле поймали вора, совершившего серию квартирных краж. Об этом рассказали в пресс-службе МВД России. Задержание подозреваемого попало на камеры видеонаблюдения: он убегал от полицейских со стороны Центрального рынка мимо здания театра «Свободное пространство», сжимая в руке пакет с драгоценностями.

Как рассказала представитель МВД Ирина Волк, с начала текущего года в Орле зарегистрировали ряд квартирных краж. Неизвестный проникал внутрь через окна с пластиковыми стеклопакетами. Вор уносил деньги и ювелирные украшения.

— В одной из квартир находилась пожилая хозяйка, которая заметила незнакомца и хотела позвать на помощь. Однако он, угрожая кухонным ножом, вынудил отдать ему все сбережения, — рассказали в ведомстве. — В другом случае в момент визита непрошеного гостя в частном доме на улице Скульптурной находился восьмилетний ребенок. Мужчина заявил мальчику, что является знакомым матери и по ее просьбе пришел забрать некоторые вещи. Похитив шкатулку с золотыми украшениями на общую сумму порядка 100 тысяч рублей, он скрылся. Школьник позвонил родителям, а те вызвали полицию. Это был последний эпизод противоправной деятельности фигуранта.

Полицейские установили, что вором мог быть гражданин одного из государств ближнего зарубежья, проживающий в Заводском районе Орла. Его решили задержать в момент сбыта краденых драгоценностей. Преступник демонстрировал их потенциальному покупателю, и в это время к нему подошли полицейские. Вор бросил бежать, отмахиваясь от стражей порядка пакетом с украденным. Судя по кадрам, он отбивался до последнего, даже когда его все-таки схватили.

Преступника взяли под стражу. На него завели уголовное дело по трем статьям УК: кража, разбой и грабеж. «Предварительное расследование продолжается», — сообщила Ирина Волк.

ИА «Орелград»