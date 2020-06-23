Аудиторы КСП получат от Клычкова щедрую пенсию

Сотрудники Контрольно-счетной палаты смогут рассчитывать на бонусы.

Губернатор Орловской области Андрей Клычков утвердил положение о порядке назначения, перерасчета, индексации и выдачи дополнительного материального обеспечения в виде ежемесячной денежной выплаты. Оно положено председателю, его заместителю, а также аудиторам Контрольно-счетной палаты Орловской области.

Это обеспечение устанавливается независимо от того, в какой период своей трудовой деятельности указанные работники замещали соответствующую должность. Но важно, чтобы они проработали там не менее трех лет. Размер бонуса составит 75 процентов среднемесячного заработка за вычетом пенсии, назначенной этим работникам государством.

Дело в том, что это своего рода финансовый бонус тем, кто работал в КСП и вышел на пенсию. Согласно документу, дополнительное обеспечение выплачивается не ранее дня, следующего за днем освобождения от должности и назначения страховой пенсии по старости либо инвалидности.

Для его оформления потребуется подать письменное заявление в областной департамент социальной защиты, опеки и попечительства, труда и занятости. В этом усматриваются признаки возможного конфликта интересов, ведь аудиторы проверяют практически все структурные подразделения обладминистрации, включая указанный департамент. А департамент получил от губернатора право отказывать в оформлении выплаты при определенных условиях.

Кстати, ограничений по срокам нет – заявление на бонус можно подать в любое время после возникновения права на дополнительное материальное обеспечение и назначения страховой пенсии. Документом предусмотрен и перерасчет дополнительного материального обеспечения. Он производится в случае изменения размера страховой пенсии и в случае повышения денежного содержания председателя, зампредседателя и аудитора Контрольно-счетной палаты Орловской области.

ИА «Орелград»