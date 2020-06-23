Ночью в Орле «подлетела» и перевернулась машина

По словам очевидцев, водитель и пассажир могли быть пьяны.

Сегодня ночью, около 00.30 на Болховском шоссе перевернулся автомобиль. Фото и видео с места происшествия появились в Сети. Автор поста утверждает, что «в машине находилось двое мужчин в нетрезвом состоянии».

По словам очевидцев, машина буквально подлетела на бордюре. Сообщается, что пассажир скрылся с места ДТП, серьезно никто не пострадал. «Все живы, отделались небольшими ушибами», — написал пользователь Сети Денис Азеев.

В ГУ МЧС подтвердили, что пострадавших в аварии нет. По информации спасателей, «водитель легкового автомобиля не справился с управлением», из-за чего автомобиль и перевернулся.

ИА «Орелград»