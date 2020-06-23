Облсуд поставил точку в деле об отравлении на работе

Суд признал незаконным увольнение машиниста тепловоза.

Подробности сообщили в Железнодорожном районном суде. Местный житель подал иск к Эксплуатационно-локомотивному депо «Орел-Сортировочный». Это структурное подразделение РЖД.

Из иска следовало, что в октябре 2019 года с машинистом «произошло отравление угарным газом при управлении тепловозом». После этого он подал работодателю заявление о составлении акта о несчастном случае при осуществлении трудовых обязанностей.

Вместо этого ему выдали протокол совещания у начальника локомотивного депо. Согласно ему, было принято решение о привлечении машиниста к дисциплинарной ответственности «за однократное грубое нарушение трудовых обязанностей». Это послужило основанием для его увольнения.

Истец просил установить факт совершения с ним несчастного случая на производстве и восстановить его на работе. Представитель ответчика требования не признал. В организации считают, что увольнение было обоснованным, поскольку истец «управлял тепловозом, выполняя маневровую работу при ухудшении самочувствия, хотя по инструкции он должен был сообщить работодателю об ухудшении здоровья и прекратить работу».

То есть, по мнению ответчика, он «создал угрозу столкновения подвижного состава, травмирования людей, в случае потери им сознания». Суд удовлетворил иск частично. Он не нашел в действиях машиниста нарушения требований инструкции об охране труда и создания какой-либо угрозы.

Но не нашел он и «доказательств наличия неисправности тепловоза, при которой возможно выделение угарного газа в объеме, достаточном для отравления машиниста». Суд также указал на отсутствие достоверных сведений о наличии у истца именно отравления, а не иного заболевания, повлекшего временную утрату трудоспособности.

При таких обстоятельствах машинист был восстановлен на работе, а с работодателя в его пользу взыскана компенсация морального вреда за вынужденный прогул и незаконное увольнение. Решение районного суда было обжаловано, но областной суд признал его законным и обоснованным.

ИА «Орелград»