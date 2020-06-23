Орловские семьи получат еще по 10 тысяч рублей на ребенка

Об этом объявил президент Владимир Путин

Орловские семьи в июле получат еще по 10 000 рублей на каждого ребенка от 0 до 16 лет. О мере поддержки рассказал президент Владимир Путин в ходе телеобращения 23 июня.

«Считаю необходимым ещё раз, в июле выплатить дополнительно по 10 тысяч рублей на каждого ребёнка от рождения до 16 лет. В общей сложности этой мерой могут воспользоваться российские семьи, в которых растёт около 28 миллионов детей», — сказал Путин.

Он напомнил, что семьи с детьми до трех лет могли рассчитывать на выплату по 5000 рублей в апреле, мае и июне. А семьи с детьми до 16 лет в июне получили по 10 000 рублей. Эти средства в трудную минуту стали подспорьем для российских семей, отметил Путин.

«Тем, кто уже получил июньскую выплату, вторая, июльская, будет проведена автоматически. Подавать повторное заявление на оказание этой помощи, собирать какие-то справки не надо. Такой же автоматический механизм выплаты будет реализован для семей, в которых растут дети до трёх лет. А те, кто по каким-то причинам ещё не обращался за поддержкой, могут это сделать просто и удобно – дистанционно или через отделение Пенсионного фонда – и получить выплату без задержек, как и все – в июле», — подчеркнул президент.

Решения по увеличенному пособию по безработице, по выплатам детям в семьях, где родители временно остались без работы, продолжат действовать и в июле, и в августе, заключил Путин.

ИА «Орелград»