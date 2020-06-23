Орловские власти признали необходимость привлечения медиков из других регионов

На фоне снятия ограничений появился вопрос о нехватке анестезиологов и инфекционистов.

Орловская область готова принять анестезиологов и инфекционистов из других регионов. Об этом заявил глава департамента здравоохранения Иван Залогин на онлайн-брифинге для СМИ 23 июня.

— Департамент здравоохранения работает над решением кадрового вопроса в медучреждениях региона, — сказал Залогин, не уточнив при этом, сколько именно медиков и по каким специальностям сегодня не хватает Орловщине.

Ранее главный внештатный инфекционист области Виктория Адоньева заявила СМИ, что в Орловской области ни о каком спаде заболеваемости говорить не приходится, коек остается все меньше, а больных скоро некому и негде будет лечить. Проверкой изложенных врачом доводов занялась прокуратура. Залогин сегодня заявил, что более 50% коек для больных коронавирусом свободны, а «любой врач, после 36 часового обучающего курса, может работать с коронавирусными пациентами».

Адоньева также подняла проблему неоказания плановой медпомощи по всем остальным заболеваниям. На брифинге Залогин рапортовал, что электронная запись к специалистам в медучреждниях региона возобновлена.

ИА «Орелград»