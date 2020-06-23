Орловский водитель 49 раз попался на превышении скорости

Только вмешательство приставов вынудило его оплатить штрафы за нарушение ПДД.

Настоящий «любитель быстрой езды» из Орловской области заплатил довольно крупную сумму после того, как судебные приставы применили к нему меры принудительного взыскания. Исполнительное производство было возбуждено в Болховском районе.

Как пояснили в пресс-службе регионального управления ФССП России, местный житель собрал целую коллекцию из 49 штрафов, которые наложили на него сотрудники ГИБДД за превышение скорости. Однако оплачивать эти штрафы лихач явно не спешил.

Общая сумма его долга превысила 34 тысячи рублей. Поскольку платить он отказывался, ему запретили проведение регистрационных действий в отношении принадлежащей ему машины. После этого он штрафы все-таки оплатил.

Кроме того, ему пришлось заплатить еще 30 тысяч рублей исполнительского сбора. Последний был взыскан в связи с нарушением сроков для добровольного исполнения требований исполнительных документов.

ИА «Орелград»