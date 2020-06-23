Под Орлом аптекаря отдали под суд за нарушение масочного режима

Административное дело было заведено на работника Колпнянской аптеки.

Колпнянский районный суд рассказал сразу о нескольких административных делах, возбужденных в отношении нарушителей так называемого масочного режима. Напомним, этот режим ввел губернатор Андрей Клычков в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции. В регионе стало обязательным ношение средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок и респираторов) на объектах торговли и в общественном транспорте.

Одним из нарушителей масочного режима суд признал работницу магазина «Аптечный киоск», расположенного в Колпне на улице Ленина. Было установлено, что она находилась за прилавком без средств индивидуальной защиты органов дыхания, а именно без маски. Учитывая характер совершенного административного правонарушения, личность виновной и ее имущественное положение, суд назначил ей наказание в виде предупреждения.

Аналогичное административное наказание по решению суда понесла еще одна местная жительница. Ее вина выразилась в том, что она без СИЗ находилась и передвигалась по автозаправочной станции, расположенной на улице 13-й Армии. Кроме того, предупреждение от суда получил местный житель, который находился в магазине «Пятерочка» без маски.

ИА «Орелград»