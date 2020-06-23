У колодца с останками детей под Орлом хотят установить памятный знак

Этим вопросом озаботилась областная прокуратура.

Прокуроры совместно с чиновниками будут решать вопрос об установлении некоего объекта в поселке Крутовском Орловского района в память о погибших в Великой Отечественной войне. Как уже писал «Орелград», ранее здесь обнаружили колодец с человеческими останками. По словам местных жителей, немцы сбрасывали туда детей, прошедших концлагеря.

— Прокуратурой области организована проверка по сообщениям СМИ об обнаружении места предполагаемого совершения фашистами преступных действий в отношении мирного населения в годы Великой Отечественной войны, — рассказали в ведомстве.

Ведомство намерено проверить соблюдение требований законодательства об увековечивании памяти погибших во время Великой Отечественной войны.

Ранее стало известно, что в СКР по Орловской области намерены дать уголовно-правовую оценку выявленным фактам в рамках проекта «Без срока давности».

ИА «Орелград»