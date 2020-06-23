В Орле будут судить девушку, грабившую пенсионерок

Она подкарауливала будущих жертв возле аптек.

В суд Северного района передали уголовное дело 20-летней местной жительницы, которая совершила серию краж у пожилых орловчанок. Она ограбила по меньшей мере четырех пенсионерок.

Будущих жертв девушка подкарауливала возле аптек, рассказали в пресс-службе регионального УМВД. Она высматривала одиноких пенсионерок и предлагала помочь донести сумки до дома. А потом незаметно воровала у доверчивых пенсионерок деньги.

По версии следствия, в период с августа прошлого года по апрель этого девушка совершила четыре кражи на суммы от 2,5 тысяч до 22 тысяч рублей.

Сейчас обвиняемая находится под подпиской о невыезде.

ИА «Орелград»