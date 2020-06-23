В Орле память погибших в ВОВ почтят колокольным звоном

Орловские храмы присоединятся к всероссийской акции.

Орловские храмы примут участие во всероссийской акции «Весть Победы». Она пройдет 24 июня, когда в Москве и многих городах страны состоятся Парады Победы. В Орле, напомним, его проведение не планируется. Акция будет приурочена к 75-й годовщине первого Парада Победы.

Как пояснили в информационно-аналитическом отделе Орловской митрополии РПЦ, в 12 часов дня «в знак приверженности Миру во всех храмах города Орла зазвонят церковные колокола». Кроме того, предполагается, что в течение одной минуты будут сигналить автомобили.

«В это же время в центре города волонтеры выпустят в небо живых голубей в честь Мира, оплаченного ценой миллионов жизней», — пояснили в митрополии.

В пресс-службе губернатора добавили, что в этот же день в Городском парке культуры и отдыха состоится флешмоб «Голубь мира». В специально организованных «зонах памяти» любой желающий сможет оставить собственную поделку — фигурку голубя. Уточняется, что такие фигурки можно изготовить дома по трафарету.

ИА «Орелград»