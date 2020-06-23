В Орле построят новую школу и четыре детских сада

23.6.2020 | 9:15 Новости, Общество

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Еще к трем учебным заведениям возведут пристройки.

Около 1,5 млрд рублей потратят на строительство школ и детсадов в Орле в 2020-2021 годах. Деньги выделят в рамках нацпроектов «Образование» и «Демография». Об этом рассказали в пресс-службе правительства Орловской области.

— В настоящее время осуществляются работы по проектированию и строительству четырех детских садов (яслей), одной школы и трех пристроек к существующим школам, — сказано в сообщении на сайте обладминистрации.

Так, детский сад на 155 мест появится в Северном районе на улице Родзевича-Белевича. Второй детсад, на 80 мест, построят на улице Кузнецова. В Заводском районе сад на 80 мест сделают на улице Планерной, а в Железнодорожном на Ливенской возведут садик на 105 мест.

По информации обладминистрации, детский сад на Родзевича-Белевича планируют ввести в эксплуатацию в декабре 2020 года. Здесь уже заложили фундамент, почти возвели стены, начали подводить коммуникации.

Госэкспертизу в настоящий момент проходит проект типовой школы на 1225 мест в микрорайоне «Зареченский» по ул. Зеленина. А к школам №40 (909-й квартал) и №50 (на Наугорке) сделают пристройки. На сегодня это самые переполненные школы в городе, где сотням детей приходится учиться в две смены. Сейчас для пристроек делают проектно-сметную документацию.

ИА «Орелград»

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