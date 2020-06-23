В Орле в условиях простоя предприятий вырос сбор налогов

Сбор платежей вырос на 11 процентов по сравнению с прошлым годом.

Как сообщает управление ФНС России по Орловской области, за пять месяцев текущего года на территории Орла в консолидированный бюджет РФ было собрано свыше 6,7 миллиарда рублей налогов и сборов. Данный показатель на 11 процентов превышает уровень аналогичного периода прошлого года. Отметим, что рост зафиксирован в условиях, когда многие организации областного центра были вынуждены приостановить свою работу из-за распространения новой коронавирусной инфекции.

Впрочем, городу традиционно осталась лишь небольшая часть указанных сборов. Поступления в муниципальный бюджет за 5 месяцев составили 677,9 миллиона рублей. При этом в федеральный бюджет город отдал 1,8 миллиарда рублей, что на 773 миллиона больше, чем годом ранее. Основной рост здесь обеспечил НДС, платежи которого выросли в 1,9 раза и превысили 1,5 миллиарда рублей.

В территориальный бюджет областная столица перечислила почти 4,6 миллиарда рублей. В УФНС отмечают, что положительная динамика сложилась по налогу на прибыль, транспортному налогу и налогу на имущество физических лиц. Например, платежи по транспортному налогу с физических лиц возросли на 1,4 миллиона рублей, а по транспортному налогу с юридических лиц — на 3,5 миллиона.

ИА «Орелград»