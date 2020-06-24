Орловские чиновники пытались засудить пропавшую 9 лет назад женщину

Суд рассмотрел иск о возмещении ущерба женщиной, о которой никто давно ничего не знал.

Удивительное гражданское дело было рассмотрено Новодеревеньковским районным судом. Иск подали местные чиновники, которые просили взыскать с женщины деньги, ранее выплаченные государством на содержание ее детей.

Было установлено, что ответчица с 2011 года считалась безвестно отсутствующей. Причем решение о признании ее таковой было вынесено тем же районным судом. На его основании дети пропавшей матери начали получать от государства пенсии по случаю потери кормильца.

Однако недавно чиновники выяснили, что безвестно отсутствующая гражданка на самом деле не пропала, а жива и здорова. Из иска следует, что она «осуществляет трудовую деятельность в разных организациях, ведет активный образ жизни, а также приобретает займы в кредитных организациях».

Также оказалось, что она зарегистрирована по месту жительства в Новодеревеньковском районе, правда, по этому адресу не проживает. Словом, чиновники заявили, что она не является безвестно отсутствующей, и поэтому должна вернуть государству деньги, которые были выплачены ее детям.

К счастью, вопрос о взыскании денег с самих детей не ставился, хотя выплаты им были прекращены, как только стало известно о «воскрешении» матери. Но и в удовлетворении иска суд отказал. Он просто не нашел в данном случае для этого правовых оснований.

Гражданским кодексом РФ предусмотрено, что вред в полном объеме должен возмещать тот, кто его причинил. Им же предусмотрено, что возврату в качестве неосновательного обогащения не подлежат зарплата, пенсии, пособия, стипендии, алименты и другие суммы, предоставленные гражданину в качестве средства к существованию — при отсутствии недобросовестности с его стороны и счетной ошибки.

При этом власти обязаны назначать и выплачивать пенсию по случаю потери кормильца на период безвестного отсутствия гражданина. Это предусмотрено уже пенсионным законодательством РФ. Ответчица денег от государства все это время не получала, их получали ее дети. Поэтому неосновательное обогащение с ее стороны отсутствует, то есть она ущерба никому не причиняла.

«Действующим законодательством не предусмотрено взыскание суммы выплаченной пенсии с лица, ранее признанного безвестно отсутствующим, при обнаружении его места нахождения, — пояснили в суде Новодеревеньковского района. — Наличие причинно-следственной связи между поведением ответчика и наступившими последствиями в виде причинения истцу материального ущерба судом не было установлено».

ИА «Орелград»