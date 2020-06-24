Орловские УК задолжали за свет астрономическую сумму

24.6.2020 | 8:30 ЖКХ, Новости

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Задолженность управляющих компаний перед энергетиками превысила 91 миллион рублей.

Орловские управляющие компании платят за электроэнергию значительно хуже населения. Такое заявление сделала пресс-служба «Орловского энергосбыта». Согласно приведенным этой компанией цифрам, совокупная задолженность региональных УК перед энергетиками составила 91,3 миллиона рублей.

Причем ситуация усугубилась в мае, когда уровень собираемости платежей с управляющих компаний снизился до 75 процентов. Для сравнения, собираемость платежей с населения Орловской области в том же мае составила 98 процентов.

«Управляющие компании выполняют роль посредника в передаче платежей от населения гарантирующему поставщику электроэнергии, — объясняют энергетики. — Поэтому свои долги перед «Орловским энергосбытом» УК зачастую оправдывают неплатежами жителей. Но цифры говорят, что дело не только в этом».

Управляющим компаниям сложившаяся ситуация грозит негативными последствиями. Напомним, их деятельность лицензируется. Без лицензии работать на этом рынке запрещено, а лишиться ее можно, в том числе, и за долги перед поставщиками коммунальных ресурсов.

Такое возможно, когда задолженность управляющей компании превышает два среднемесячных начисления. Это считается грубым нарушением лицензионных требований, а повторное совершение грубого нарушения наказывается лишением лицензии. В «Орловском энергосбыте» говорят, что в регионе уже имеются несколько УК, накопивших большие долги. В связи с этим энергетики решили проверить платежную дисциплину управляющих компаний. К проверкам могут быть привлечены и сотрудники областной жилищной инспекции.

«В период пандемии платежи населения за электроэнергию сократились на пару процентов, а у управляющих организаций мы видим серьезное проседание, — комментирует ситуацию директор по реализации электроэнергии и мощности «Орловского энергосбыта» Юрий Лаштабега. — Эту разницу нельзя объяснить только неплатежами населения: клиентами управляющих компаний и «Орловского энергосбыта» являются жители Орловской области, которые платят за коммунальные услуги примерно одинаково. В сложившейся ситуации можно говорить, что ряд управляющих организаций недобросовестно выполняет свои обязательства по расчетам за потребленную электроэнергию».

ИА «Орелград»

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