Под Орлом сгущенку сварили неизвестно из чего

В сопроводительных документах не было сведений о сырье.

Крупную партию цельного сгущенного молока с сахаром, произведенного в Орловской области, выявили сотрудники территориального управления Россельхознадзора. Сообщается, что ее объем превысил 12 тонн. Сведения о ней были внесены уполномоченным работником завода в государственную информационную систему «Меркурий».

В последнюю вносятся все данные о продукции животного происхождения. Если сгущенка сварена из молока, то это должно быть отражено и в сопроводительной электронной ветеринарной документации.

В данном случае, как пояснили в управлении Россельхознадзора по Орловской и Курской, документация была оформлена без указания сырья, из которого была выработана данная продукция. Само сгущенное молоко планировалось отправить одной из московских фирм.

В ТУ Россельхознадзора уточнили, что в соответствии с порядком оформления ветеринарных сопроводительных документов в электронной форме данная ошибка является критической. В связи с этим ведомство на семь дней приостановило регистрацию специалиста, который ее допустил.

ИА «Орелград»