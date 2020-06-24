Под Орлом сгущенку сварили неизвестно из чего

24.6.2020 | 12:50 Новости, Общество

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В сопроводительных документах не было сведений о сырье.

Крупную партию цельного сгущенного молока с сахаром, произведенного в Орловской области, выявили сотрудники территориального управления Россельхознадзора. Сообщается, что ее объем превысил 12 тонн. Сведения о ней были внесены уполномоченным работником завода в государственную информационную систему «Меркурий».

В последнюю вносятся все данные о продукции животного происхождения. Если сгущенка сварена из молока, то это должно быть отражено и в сопроводительной электронной ветеринарной документации.

В данном случае, как пояснили в управлении Россельхознадзора по Орловской и Курской, документация была оформлена без указания сырья, из которого была выработана данная продукция. Само сгущенное молоко планировалось отправить одной из московских фирм.

В ТУ Россельхознадзора уточнили, что в соответствии с порядком оформления ветеринарных сопроводительных документов в электронной форме данная ошибка является критической. В связи с этим ведомство на семь дней приостановило регистрацию специалиста, который ее допустил.

ИА «Орелград»

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