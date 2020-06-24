Путин обложил братьев Рыбаковых повышенным налогом

Президент фактически ввел налог для богачей, чтобы помочь с лечением больных детей.

Орловские депутаты и чиновники с высокими доходами будут платить повышенный налог. О введении прогрессивной шкалы налогообложения вчера, 23 июня объявил президент Владимир Путин в телеобращении к жителям страны.

Как пояснил Путин, с 1 января 2021 года ставка НДФЛ повысится с 13% до 15% для тех, кто зарабатывает свыше 5 млн рублей в год. Облагаться повышенным налогом будет только та часть дохода, которая превышает 5 млн рублей. По предварительным подсчетам, бюджет страны получит дополнительно 60 млрд рублей в год. Эти деньги пообещали направить на лечение больных детей, закупку лекарств, техники, средств реабилитации, проведение высокотехнологичных операций.

Оценив налоговые декларации орловских депутатов и чиновников, «Орелград» составил список власть имущих, кто уже через год будет платить повышенный налог. Разумеется, при условии, что в их доходах в 2021 году ничего резко не изменится.

Первые в списке – самые богатые депутаты областного Совета братья Рыбаковы. Как уже писал «Орелград», судя по отчету за 2019 год, индивидуальный предприниматель Виталий Рыбаков за год разбогател в 17,5 раза — с 2,2 до 36,8 млн руб. А его супруга заработала за 2019 год 227,6 млн руб.

Игорь Рыбков по-прежнему является самым богатым депутатом облсовета, задекларировав за 2019 год почти 140 млн руб.

Также среди депутатов областного заксобрания под прогрессивную шкалу налогообложения могут попасть Павел Боринов (доход 7,478 млн рублей за 2019 год), Николай Жернов (6,786 млн рублей), Андрей Митин (7 млн рублей), Сергей Прозукин (21 млн рублей), Александр Семкин (13,423 млн рублей) и Юрий Юрьев (13,57 млн рублей).

Поспособствовать лечению больных детей сможет и глава администрации Орла Александр Муромский. По сравнению с 2018 годом в прошлом году он показал резкий скачок доходов, получив больше 5 млн рублей. Если в его декларации за 2020 год такие цифры сохранятся, ему тоже грозит 15%-ный НДФЛ.

Депутаты Орловского горсовета до сих пор не отчитались за 2019 год. А вот по итогам 2018-го топ самых богатых городских депутатов выглядел так: Олег Карпиков (94 млн рублей), Андрей Верижников (36,2 млн рублей), Эдурад Трояновский (26,9 млн рублей), Вадим Трифилов (с доходом 22,26 млн рублей в 2018 году против 6000 рублей в 2017-м) и Владимир Строев (7,5 млн рублей).

Первым о введении «налога для богатых» в середине июня написал журнал Forbes. Со ссылкой на свои источники в правительстве издание указало, что это якобы было связано с «запросом на социальную справедливость», который возник на фоне кризиса и пандемии коронавируса.

ИА «Орелград»