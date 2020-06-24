В Орле увековечат имя Рафаила Исламгазина

В честь активиста высадят аллею памяти, а его имя предложили внести в Книгу Почета.

В орловском горсовете предложили увековечить память Рафаила Исламгазина — создателя народной школы жилищного просвещения, общественного активиста в сфере ЖКХ. Соответствующее предложение на заседании профильного комитета городского Совета внес депутат Евгений Косогов.

В память Исламгазина предложили высадить аллею памяти, установить мемориальную доску на доме, где он жил (улица Приборостроительная, 19) и внести имя Рафаила Лутфейевича в Книгу Почета города.

Мэр Орла Василий Новиков поддержал такую инициативу, сообщили в пресс-службе горсовета.

— Рафаил Лутфейевич много сделал для города и горожан. У него всегда была четкая общественная позиция, которая могла кому-то и не нравиться – отметил Василий Новиков. — Но он всегда твердо отстаивал вопросы, интересующие горожан.

Как уже писал «Орелград», о смерти Исламгазина стало известно 24 мая. Он умер на 84-м году жизни от проблем с легкими.

ИА «Орелград»