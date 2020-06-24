В Орле в условиях пандемии построили вдвое больше жилья, чем обычно

Согласно статистике, пандемия совершенно не помешала возведению жилья.

Орелстат обнародовал оперативные данные о строительстве в Орловской области. Несмотря на то, что работа многих организаций, включая строительные, официально была приостановлена из-за пандемии коронавируса, а гражданам было предписано пребывать дома в режиме самоизоляции, показатели работы этой отрасли по сравнению с прошлым годом выросли. Причем по некоторым направлениям – значительно.

Так, в городах региона и поселках городского типа в январе-мае 2020 года было зарегистрировано увеличение в 2 раза объема жилищного строительства по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Правда, за то же время в сельской местности объем жилищного строительства сократился на 19 процентов.

«С начала текущего года в области введено в эксплуатацию 577 зданий жилого и нежилого назначения общим строительным объемом 1098 тысячи кубометров, — говорится в сообщении Орелстата. — Организациями и индивидуальными застройщиками построены 674 благоустроенные квартиры общей площадью жилых помещений 74 тысячи квадратных метров, что на 1,5 процента выше уровня прошлого года».

В целом объем работ, выполненных строителями Орловской области за пять месяцев, статистики оценили в 8,29 миллиарда рублей. Данный показатель в сопоставимой оценке на 27,4 процента превысил уровень прошлого года. Примечательно, что более 2,1 миллиарда рублей строителями было вложено в мае – пока это рекорд 2020 года.

ИА «Орелград»