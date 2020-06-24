В Орле возложили цветы в сквере Танкистов

В областном центре состоялась торжественная церемония

В Орле 24 июня состоялась торжественная церемония, посвященная 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Мероприятия не состоялись 9 мая из-за пандемии коронавируса.

В отличие от Москвы, в Орле из-за эпидемиологической обстановки не проводится парад. Власти ограничились мероприятием в сквере Танкистов. В нем приняли участие ветераны, военнослужащие Орловского территориального гарнизона, а также первые лица города и области.

Участники церемонии возложили цветы к памятнику павшим воинам и к братской могиле, а также выпустили в небо символов мира — белых голубей.

Более 450 000 солдат погибли при освобождении Орла, напомнил председатель облсовета Леонид Музалевский. Он заявил, что памятные мероприятия будут проходить весь 2020 год – орловцы будут поздравлять и благодарить ветеранов и вспоминать павших в боях.

«Мы помним тот подвиг, который совершил советский солдат, освобождая от фашизма не только нашу Орловщину и нашу страну, но и всю Европу. Я искренне поздравляю ветеранов войны, детей войны, тех, кто ковал Победу. И хотел бы пожелать всем счастья, здоровья, удачи – и чтобы над нашей Орловщиной и над нашей Россией всегда было мирное небо», — сказал политик.

ИА «Орелград»