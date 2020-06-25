Орловцы стали вдвое чаще жаловаться на коллекторов

В Орловской области значительно возросло число обращений к приставам.

В 2020 году в управление ФССП России по Орловской области поступило более 80 обращений жителей региона, связанных с деятельностью коллекторов – организаций, занимающихся взысканием задолженностей. В текущем году количество жалоб на 88 процентов превысило уровень аналогичного периода 2019 года. Такие сведения предоставила пресс-служба ведомства.

Напомним, что с 2017 года за деятельностью коллекторских агентств надзирают именно судебные приставы. Поэтому с жалобами надо обращаться к ним. В УФССП говорят, что «при совершении любых неправомерных действий со стороны коллекторских организаций гражданам необходимо зафиксировать правонарушения посредством аудиозаписи телефонных переговоров и голосовых сообщений, фото- и видеофиксации или иными доступными способами».

Напомним и о том, что в последние годы законодательство ужесточило требования к самим коллекторам. Например, установлено предельное возможное количество так называемых взаимодействий с должником. Звонить им разрешено не чаще одного раза в сутки, двух раз в неделю и восьми раз в месяц. Встречаться лично можно не более одного раза в неделю.

«Взаимодействие с должниками должно осуществляться строго с 8.00 до 22.00 в будние дни и с 9.00 до 20.00 в выходные и нерабочие праздничные дни, — напоминают в УФССП. — Законом запрещено угрожать должникам, вводить их в заблуждение и применять физическое или психологическое воздействие».

Кроме того, закон защищает права третьих лиц — членов семьи должника, его родственников и тех, кто проживает вместе с ним, а также соседей. Приставы также напоминают, что «если третьим лицом выражено несогласие на осуществление с ним взаимодействия, оно осуществляться не может, причем это несогласие может быть выражено в любой форме».

В случае выявления нарушений, приставы вправе завести административное дело на коллекторов. Но решение о привлечении их к ответственности принимает суд.

ИА «Орелград»