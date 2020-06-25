Под Орлом оправдали обвиненного в растрате главбуха

Суд не согласился с доводами следствия о якобы совершенном преступлении.

Подробности сообщила пресс-служба Новодеревеньковского районного суда. Уголовное дело о присвоении и растрате вверенных денежных средств было заведено на главного бухгалтера одного из местных предприятий.

По версии следствия, женщина фиктивно трудоустроила работника и начисляла ему зарплату. Вернее, таковых было даже два: сначала это был якобы фиктивный уборщик помещения, а затем – слесарь. Следствие считало, что зарплату женщина присваивала себе.

Подсудимая вину не признала. А в суде во время опроса свидетелей всплыли многочисленные факты, которые сыграли в ее пользу. Оказалось, что деньги главбух не присваивала, хотя действительно на предприятии был оформлен человек, который реально там не трудился.

Но дело в том, что его обязанности исполнял штатный сотрудник, который и получал за это зарплату. Изначально у них была заключена устная договоренность об этом. В суде выяснилось, что таким способом предприятие хотело удержать одного из своих сотрудников, который из-за низкого заработка собирался уехать в Москву. Поскольку он уже был оформлен в штате, а просто так поднять зарплату ему не было никакой возможности, был найден выход: местный житель согласился на «формальное» трудоустройство, а ценный кадр начал трудиться на двух должностях и фактически получал две зарплаты.

При таких обстоятельствах суд не увидел в действиях главного бухгалтера корыстных побуждений, а также присвоения и растраты с использованием служебного положения. Ведь предприятие не понесло никакого ущерба – оно платило за реально выполненную работу. В результате в отношении подсудимой был вынесен оправдательный приговор, за ней признано право на реабилитацию.

ИА «Орелград»