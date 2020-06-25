Под Орлом водитель уснул за рулем и влетел в столб

Пассажира машины увезли в больницу.

Сегодня около 05.00 на трассе «Орел-Тамбов» машина улетела в кювет, сбив опору электроосвещения. По предварительной информации, водитель уснул за рулем.

Как рассказали в пресс-службе УГИБДД, 37-летний мужчина на «Киа Церато» и его 36-летний пассажир ехали по трассе со стороны Тамбова в Орел. На 33 км пути машина врезалась в опору ЛЭП и оказалась в кювете.

Пассажира авто с травмами доставили в Свердловскую ЦРБ. Но госпитализация ему не потребовалась. О состоянии водителя «Киа» не сообщается.

ИА «Орелград»