Суд обязал орловца поработать, чтобы погасить долги

Очередной алиментщик в Орловской области получил уголовный приговор.

Житель Болхова, забывший о своем сыне и дочери, попал под суд по обвинению в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 157 УК РФ (неуплата родителем без уважительных причин средств на содержание несовершеннолетних детей). Оно было заведено дознавателем Болховского РОСП.

Как пояснили в пресс-службе регионального управления ФССП России, у мужчины была возможность избежать уголовного преследования. По решению суда он обязан ежемесячно перечислять на содержание детей треть своих доходов. Однако он этого не делал, и его задолженность выросла до 180 тысяч рублей.

Нерадивый отец был привлечен к административной ответственности. Его предупредили, что если он не начнет исполнять свои обязательства, дело может устать уголовным. Но гражданин себе не изменил – его долг продолжал расти.

Суд в рамках рассмотрения уголовного дела «подсказал» ему выход из ситуации. Мужчину приговорили к 10 месяцам исправительных работ с удержанием ежемесячно 10 процентов из заработной платы в доход государства. По крайней мере, теперь у него появится работа, за счет дохода от которой он сможет погашать долги.

ИА «Орелград»