В Орле водитель без прав подставил под удар 12-летнюю пассажирку

25.6.2020 | 10:44 Новости, Происшествия

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Начинающий автомобилист решил повернуть налево из правого ряда.

Вчера утром в Орле на повороте на Выгонку произошло ДТП. Один из водителей решил повернуть налево из правого ряда. В результате пострадала его юная пассажирка.

Как пояснили в УГИБДД, авария произошла около 9.00. 18-летний водитель без прав за рулем «Дэу Нексия» ехал по Московскому шоссе со стороны улицы Михалицына в направлении улицы Паровозной.

Перед поворотом налево он  не занял, как того требуют правила, соответствующее крайнее положение на проезжей части. В результате – столкнулся с «Ауди 100» под управлением 30-летнего водителя. Тот ехал в попутном направлении слева.

В аварии пострадала 12-летняя девочка – пассажирка «Дэу». В УГИБДД уточнили, что она сидела на заднем сиденье слева, была пристегнута ремнем безопасности. Ребенка с травмами доставили в детскую областную больницу. Госпитализация ей не потребовалась.

ИА «Орелград»

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