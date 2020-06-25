В Орловской области открыли участки для голосования по Конституции

За тем, как голосуют граждане, будут следить в специальном ситуационном центре.

Сегодня, 25 июня в Орловской области открылись участки для голосования по поправкам в Конституцию, сообщает ТАСС. По состоянию на утро четверга почти 7,5 тысяч орловцев выразили желание голосовать по месту нахождения.

Сообщается, что следить за ходом голосования на участках в Орловской области будет свыше 4,5 тыс. наблюдателей из 11 общественных организаций. Уже сегодня начал работать ситуационный центр: здесь в режиме реального времени будут отслеживать ход голосования.

Формат общероссийского голосования-2020, предложенный властями для волеизъявления граждан, позволит отдать свой голос не только на традиционных избирательных участках. Опустить бюллетень в переносную урну можно будет в шатрах во дворах домов, больницах, на предприятиях и вокзалах.

Напомним, основной день для голосования по поправкам в Конституцию назначен на 1 июля. Но из-за пандемии коронавируса ЦИК предусмотрела проведение голосования почти за неделю до этого дня — с 25 июня. Это делается, по словам властей, «для рассредоточения граждан во времени и минимизации их контактов».

Одной из главных поправок в Конституцию является обнуление сроков действующего президента Владимира Путина. Норму предложила депутат Госдумы Валентина Терешкова. В случае принятия Путин сможет оставаться у власти до 2036 года.

В основном законе страны также предложили закрепить минимальный размер оплаты труда, который не может быть ниже прожиточного минимума, индексацию пенсий и пр. Целый пакет изменений касается политической системы. В частности, президент предложил закрепить статус Госсовета, а Госдуме дать право на утверждение кабинета министров. Также в Конституции появятся бог, брак как союз мужчины и женщины, а дети станут приоритетом государственной политики.

Все поправки вносятся одним пакетом. Гражданам России предложат в бюллетене лишь один вопрос: «Вы одобряете изменения в Конституцию Российской Федерации?» и варианты ответов «Да» и «Нет».

ИА «Орелград»