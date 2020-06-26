Дана оценка тренировочному ЕГЭ в Орловской области

В регионе прошла апробация ЕГЭ по русскому языку.

Как сообщили в Орловском региональном центре оценки качества образования (ОРЦОКО), в регионе прошла апробация ЕГЭ по русскому языку. В тренировочном мероприятии было задействовано 24 пункта проведения экзамена и 1638 выпускников Орловской области.

«Работники ППЭ провели проверку технической отлаженности системы, тестирование технологии доставки экзаменационных материалов по сети «Интернет», печати полного комплекта экзаменационных материалов и их сканирования в аудиториях ППЭ, — рассказали в ОРЦОКО. — Отработали механизмы организации проведения экзаменов с соблюдением соответствующих требований санитарно-эпидемиологических рекомендаций Роспотребнадзора».

Оценку тренировочному ЕГЭ дала руководитель областного департамента образования Татьяна Крымова. По ее мнению, апробация прошла успешно. Во всех пунктах проведения экзамена были четко соблюдены все необходимые меры по обеспечению санитарно-эпидемиологической безопасности.

«Помимо основных требований для обеспечения защиты участников и организаторов пробного экзамена были оборудованы дополнительные зоны выдачи средств индивидуальной защиты на всех входах в ППЭ», — заявила Татьяна Крымова.

Несколькими днями ранее в Орловской области прошла подобная апробация ЕГЭ по английскому языку и обществознанию. Ее также признали успешной. В предыдущем тренировочном мероприятии было задействовано 23 ППЭ.

Напомним, что в 2020 году сроки проведения ЕГЭ были сдвинуты из-за новой коронавирусной инфекции. Основной период начнется с пробного экзамена 29 и 30 июня, в ходе которого будут протестированы все экзаменационные процедуры.

Далее 3 июля пройдут экзамены по географии, литературе и информатике, 6 и 7 июля – по русскому языку, 10 июля – по профильной математике, 13 июля – по истории и физике, 16 июля – по обществознанию и химии, 20 июля – по биологии и письменной части по иностранным языкам, а 22 и 23 июля пройдет устная часть по иностранным языкам. Резервные дни запланированы на 24 июля (по всем учебным предметам, кроме русского языка и иностранных языков) и 25 июля – по всем учебным предметам.

ИА «Орелград»