Начальника Шаховской колонии подозревают в получении взятки

26.6.2020 | 9:15 Новости, Общество

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Вместе с ним под внимание силовиков попал адвокат Орловской областной коллегии.

Начальника мужской колонии в Шахово (Кромской район) подозревают в получении взятки. Об этом рассказали в пресс-службе СКР по Орловской области. В уголовном деле, которое возбудили в ведомстве, фигурирует и адвокат Орловской областной коллегии. Его подозревают в посредничестве во взяточничестве.

По версии следствия, 25 июня 2020 года адвокат одного из осужденных передал начальнику колонии 150 тысяч рублей. За эту сумму осужденный рассчитывал беспрепятственно пользоваться мобильным телефоном, а также ожидал содействия в условно-досрочном освобождении.

Преступление выявлено при содействии сотрудников УФСБ и УФСИН, уточнили в пресс-службе СК.

Расследование уголовного дела продолжается.

ИА «Орелград»

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Орелград. 2020 год

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