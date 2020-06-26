Начальника Шаховской колонии подозревают в получении взятки

Вместе с ним под внимание силовиков попал адвокат Орловской областной коллегии.
Начальника мужской колонии в Шахово (Кромской район) подозревают в получении взятки. Об этом рассказали в пресс-службе СКР по Орловской области. В уголовном деле, которое возбудили в ведомстве, фигурирует и адвокат Орловской областной коллегии. Его подозревают в посредничестве во взяточничестве.
По версии следствия, 25 июня 2020 года адвокат одного из осужденных передал начальнику колонии 150 тысяч рублей. За эту сумму осужденный рассчитывал беспрепятственно пользоваться мобильным телефоном, а также ожидал содействия в условно-досрочном освобождении.
Преступление выявлено при содействии сотрудников УФСБ и УФСИН, уточнили в пресс-службе СК.
Расследование уголовного дела продолжается.
ИА «Орелград»