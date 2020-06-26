Орловцам велели готовиться к зиме

26.6.2020 | 15:27 ЖКХ, Новости

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Муромский распорядился проверить готовность города к отопительному сезону.

Глава администрации Орла Александр Муромский создал комиссию по проверке готовности теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии к отопительному периоду 2020-2021 годов. В ее состав включено 14 человек. Председателем комиссии назначен Евгений Гришин, начальник управления городского хозяйства и транспорта администрации города Орла.

В состав также вошли представители надзорных ведомств и коммунальных организаций. В комиссии будет представлен и Орловский горсовет – пока, по согласованию, членом комиссии значится депутат Владимир Букалов. Однако напомним, что 13 сентября, в единый день голосования, предполагается провести выборы нового состава горсовета.

А некоторые мероприятия пройдут после этой даты. Например, проверки теплосетевых и теплоснабжающих организаций, согласно утвержденному Александром Муромским плану, пройдут в период с 21 сентября до 1 ноября 2020 года.

Впрочем, в остальных проверках депутат успеет принять участие. Готовность к отопительному периоду учреждений образования и здравоохранения, а также управляющих компаний и ТСЖ, которым предстоит готовить к зиме многоквартирные дома, комиссия проверит в период с 24 августа по 11 сентября.

ИА «Орелград»

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