Орловец засудил коммунальщиков за упавшие на его сына ворота

Облсуд поставил точку в деле о травмировании ребенка.

Судебная коллегия по гражданским делам Орловского областного суда оставила без удовлетворения апелляционную жалобу МУП «ЖРЭП» (Заказчик) и без изменения — решение Заводского районного суда города Орла. Оно было вынесено по иску местного жителя, который требовал компенсацию за травму, полученную его сыном.

Из материалов дела следует, что происшествие произошло в мае 2019 года. Истец играл со своим сыном в футбол на корте во дворе жилого дома. Мальчик был вратарем. Когда мяч вылетел за пределы корта, отец побежал за ним. В этот момент металлические ворота, которые не были закреплены, упали на ребенка и прижали его к земле.

Мальчика доставили в больницу, где ему поставили диагноз. К счастью травмы не оказались смертельно опасными, но здоровью был причинен вред средней тяжести. Истец заявил, что ребенок испытал шок и пережил сильную психологическую травму. Если раньше он любил играть в футбол, то теперь боится даже подойти к полю. Отец просил о компенсации в размере 500 тысяч рублей.

Трудности возникли с поиском ответчика. К участию в деле в качестве третьих лиц были привлечены администрация города Орла и муниципальное учреждение дополнительного образования «Городской спортивно-оздоровительный центр» (ГСОЦ). Однако ответственность суд возложил на МУП «Жилищное ремонтно-эксплуатационное предприятие» (Заказчик). Районный суд обязал его выплатить истцу 30 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.

Суд мотивировал это тем, что территория корта расположена на земельном участке, который входит в состав общего имущества многоквартирного дома и предназначен для эксплуатации и обслуживания данного дома.

Раз ворота были расположены на этом участке, то «управляющая компания МУП «ЖРЭП» (Заказчик) обязана была следить за их состоянием, а также принимать меры по оказанию услуг и выполнению работ по надлежащему содержанию общего имущества в многоквартирном жилом доме в состоянии, обеспечивающем безопасность для жизни и здоровья граждан».

МУП «ЖРЭП» (Заказчик) не согласилось с таким решением и в апелляционной инстанции поставило вопрос о его отмене. На предприятии считают, что «обязанность производить своевременный ремонт площадок, предназначенных для занятия спортом, устранение их недостатков и неисправностей» лежит на владельцах таких объектов недвижимости.

Указанный корт является муниципальным имуществом. Он был передан МБУДО «ГСОЦ» на праве оперативного управления. В «ЖРЭП» (Заказчик) отметили, что это предприятие не обслуживает корт, поскольку он не включен в состав общего имущества многоквартирного дома. Плата за его содержание с собственников помещений не взимается.

Однако областная коллегия поддержала решение суда первой инстанции.

ИА «Орелград»