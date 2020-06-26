Орловская область оказалась в лидерах антинаркотического рейтинга

Регион вошел в пятерку наименее «зависимых» от наркотиков субъектов.

Орловская область вошла в пятерку самых благополучных регионов по антинаркотической деятельности. Таковы результаты исследования, которое провели эксперты федерального проекта «Трезвая Россия», рассказал RT.

Самым благополучным регионом в антинаркотическом рейтинге признан Чукотский автономный округ. Также в топ-5 регионов по этому показателю вошли Ненецкий автономный округ, Чеченская Республика, Архангельская и Орловская области.

Самой неблагополучной эксперты признали Республику Хакасия. Также в хвосте рейтинга оказались Челябинская, Московская, Амурская области и Санкт-Петербург.

При составлении рейтинга были использованы данные Росстата, Минздрава, МВД России и Генеральной прокуратуры и других ведомств. За основу эксперты взяли такие показатели, как число умерших от отравления наркотиками; численность больных, состоящих на учете в специализированных учреждениях; число лиц, совершивших преступление в состоянии наркотического опьянения; количество преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, пояснило СМИ.

ИА «Орелград»