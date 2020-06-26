Самоизоляция помогла орловцам избежать отравлений

В период пандемии коронавируса в Орле снизилось число других заболеваний.

Орелстат обнародовал оперативные данные о заболеваемости различными инфекциями в Орловской области в мае 2020 года. Судя по отчету, статистика значительно улучшилась. Например, за отчетный период времени в регионе было зафиксировано 109 случаев острых кишечных инфекций. Для сравнения, в мае 2019 года таких случаев было зафиксировано 294, то есть уровень заболеваемости снизился на 63 процента.

Кстати, показатель снизился и по отношению к апрелю 2020 года – почти на 25 процентов. Возможно, свою роль сыграли ограничения, введенные областными властями из-за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции. Напомним, в регионе был введен временный запрет на работу предприятий общепита – работать им было разрешено только навынос.

Как бы то ни было, но уровень заболеваемости сократился заметно. При этом в регионе в мае 2020 года не было зафиксировано ни одного случая дизентерии. Правда, было зарегистрировано семь случаев сальмонеллезных инфекций, но это на 59 процентов меньше, чем в мае 2019 года, и на 80 процентов меньше, чем в минувшем апреле.

ИА «Орелград»