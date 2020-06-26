Скончались еще 3 орловца с коронавирусом

Общее число жертв достигло 54

Скончались еще три жителя Орловской области, зараженные коронавирусом, сообщил федеральный оперативный штаб. Общее число жертв достигло 54.

Количество случаев COVID-19 достигло 4358 — за сутки диагноз подтвердился еще у 40 человек. Выздоровели 45 человек, число победивших вирус орловцев достигло 2620.

В целом по России за сутки коронавирусом заразились 6800 человек. Впервые с апреля дневной прирост ниже 7000, сказала вице-премьер Татьяна Голикова. Общее число случаев достигло 620 794. С начала пандемии в стране выздоровели 384 152 человека, умерли 8781.

ИА «Орелград»