Скончались еще 3 орловца с коронавирусом

26.6.2020 | 10:31 Новости, Общество

Читайте нас в Telegram

Общее число жертв достигло 54

Скончались еще три жителя Орловской области, зараженные коронавирусом, сообщил федеральный оперативный штаб. Общее число жертв достигло 54.

Количество случаев COVID-19 достигло 4358 — за сутки диагноз подтвердился еще у 40 человек. Выздоровели 45 человек, число победивших вирус орловцев достигло 2620.

В целом по России за сутки коронавирусом заразились 6800 человек. Впервые с апреля дневной прирост ниже 7000, сказала вице-премьер Татьяна Голикова. Общее число случаев достигло 620 794. С начала пандемии в стране выздоровели 384 152 человека, умерли 8781.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2020 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования